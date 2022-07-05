Şehit Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 21 Haziran'da çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Aktaş, şehidin babası Ahmet Özgü, kardeşleri Emre ve Esra Özgül'ün yanı sıra siyasi parti temsilcileri ile birlikte çok sayıda askeri yetkili katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya tören boyunca ayakta durmakta güçlük çeken şehidin kız kardeşi Esra Özgül'ü bir an olsun yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Enes Özgül'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.