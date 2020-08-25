İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Esma Çevik Parkı'na özel bakım yapılıyor

Yapımı Bayrampaşa Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski yönetimi tarafından gerçekleştirilen Şehit Esma Çevik Parkı’nın da yer aldığı Altıntepsi Mahallesi’ndeki tesisin bakım, onarım ve temizlik işleri Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılıyor.

Yapımı Bayrampaşa Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski yönetimi tarafından gerçekleştirilen Şehit Esma Çevik Parkı'nın da yer aldığı Altıntepsi Mahallesi'ndeki tesisin bakım, onarım ve temizlik işleri Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılıyor.


Bayrampaşa Belediyesinin ‘ileri belediyecilik' vizyonu ile hayata geçirdiği, Şehit Esma Çevik Parkı'nın da yer aldığı Altıntepsi Merkez Camisi'nin yanında bulunan tesisin bakım, onarım ve temizlik işleri Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapılıyor.


9 yıl önce Bayrampaşa Belediyesince kamulaştırılması yapılan, 2016 yılında Bayrampaşa Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapımına başlanan tesis, 2019 yılında tamamlanmıştı. Toplam bin 700 metrekarelik alana inşa edilen tesiste 4 katlı 120 araç kapasiteli zemin altı otopark, modern park, yürüyüş parkuru ve dinlenme alanları ile 4 idari odadan ve bir kafeden oluşan Altıntepsi Spor Kulübü binası yer alıyor.



Şehidin ismi çocukluğunun geçtiği mahalledeki parka verilmişti


Bayrampaşa Belediyesi, 2019 yılının Aralık ayında Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Bayrampaşalı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ismini onun çocukluğunu geçirdiği Altıntepsi Mahallesi'ne yaptırdığı parka vermişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.