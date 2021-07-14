Şehit Hasan Cevher'in naaşı İstanbul'a getirildi

Hakkari Emniyet Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in naaşı Yüksekova'da düzenlenen törenin ardından sabahın erken saatlerinde uçakla İstanbul'a getirildi.

Hakkari'de yapılan ilk törenin ardından, Şehit Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törende duaların okunması ile Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında uçağa bırakıldı. Şehit Müdür Yardımcısı Cevher'in naaşının bulunduğu uçak, sabahın erken saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Cenazesi ambulansa konulan şehit Hasan Cevher'in naaşı Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesinin Fatih Camii'nden öğle namazına müteakiben kaldırılacağı belirtildi.