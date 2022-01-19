Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'na başvurular 31 Ocak'a kadar uzatıldı

15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz'ın anısına düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvurular 31 Ocak'a kadar uzatıldı. Üç farklı kategoride düzenlenen ve toplam 90 bin TL ödülün dağıtılacağı yarışmaya fotoğraflar www.mustafacambazfotografyarismasi.com üzerinden gönderilebiliyor.

Yeni Şafak foto muhabiri, 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz için Kasım 2021 tarihinde başlatılan fotoğraf yarışmasına başvurular yoğun ilgiyle devam ediyor. Başvuru süresi 31 Ocak'a kadar uzatılan yarışmada fotoğraf tutkunları yıla damgasını vuran haber fotoğrafları, kültürel ve tarihî fotoğraflar ve drone ile çekilmiş fotoğraflarla katılım gösterebilecek. Bu kategorilerde 9 kişiye toplamda 90 bin TL ödül verilecek.

Yarışma seçici kurulu, yarışmanın önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Jüri Başkanı ve Gazeteci Coşkun Aral, Cambaz'ın tarihe tanıklık ederken şehadete erdiğini söyleyerek “Bir foto muhabiri tarihin göz tanığıdır. İnsana, insanlığa ve doğaya yapılan kötülüğü, zulmü ve darbeyi belgeler, bunun için de hayatını ortaya koyar. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde şehit olan Mustafa Cambaz anısına düzenlenen bu etkinlikte olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“Cambaz, gerçekleri objektifin arkasından ulaştırmak isterken şehit oldu”

Olayların en yakınında olmak foto muhabirliğini gazeteciliğin en riskli görevlerinden biri yaptığını söyleyen Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel de, “Mustafa Cambaz, ihanet gecesinde şehit olan tek gazeteci oldu. Adının yaşatılması, gelecek nesillere onun tanıklığı ve izlerinin aktarılması tüm meslektaşları, tüm foto muhabirleri için büyük bir onur ve mutluluk. Onun adının bu organizasyonla yaşatılması, Albayrak yönetiminin bir aile ferdine saygı sunma çabası” dedi.

Seçici kurul üyelerinden Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul, basın şehidimiz Mustafa Cambaz adına düzenlenen bu yarışmanın tüm foto muhabirlerini destekler nitelikte olduğunu ifade etti. Yurdakul, “Cambaz, gerçekleri insanlara en yalın haliyle, yani objektifin arkasından ulaştırmak isterken şehit oldu. Yeni Şafak tarafından düzenlenen bu kıymetli organizasyon onun nezdinde gazetecilik mesleğine gönül vermiş herkesi onurlandırmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Cambaz, ebedi ödülü kazanmış bir kişilik”

Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Sedat Özkömeç de, “Yeni Şafak ailesi için bir bayrak, bir gurur abidesi olan şehit Mustafa Cambaz, o karanlık gecede göğsünü hain kurşunlara siper ederek vatan sevgisinin her şeyden önce geldiğini kanıyla, canıyla ispat etti ve şehadete erdi. Onun anısına düzenlenen ve geleneksel olması hedeflenen bu yarışmayla adı yaşatılmış olacak. Başta foto muhabirleri olmak üzere tüm fotoğraf severlerin katılımını bekliyoruz” diyerek ilgilileri yarışmaya davet etti.

Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz ise, Cambaz'ın ülkemizin tarihsel mirasını fotoğraflarıyla koruyan bir sanatçı olduğuna vurgu yaptı. Gündüz, “Millet iradesini yok sayanlara karşı sanatının yanı sıra canıyla mukabelede bulunmuş ve ebedi ödülü kazanmış bir kişilikti. Onun adını ve ideallerini yaşatmak için yarışmaya katılacak kimseler, alacakları ödüllerin ötesinde foto muhabirliği ve fotoğraf sanatçılığı alanında yetkinliklerini ispat etmiş olacaklar. Ülkenin bağımsızlık karakterinin içselleşmesini sağlayacak ve geleceğin hafızasına kayıt düşecekler. Organizasyon onun nezdinde gazetecilik mesleğine gönül vermiş herkesi onurlandırıyor” diyerek yarışmanın önemine dikkat çekti

Yarışma şartnamesine ve diğer tüm detaylara www.mustafacambazfotografyarismasi.com adresinden ulaşılabiliyor.