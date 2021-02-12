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Şehit oğlunun ismini verdiği kuzu çalındı

Şehit annesi Ayşe Uzan’ın, oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyunu, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Şehit annesi Ayşe Uzan'ın, oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyunu, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Uzan, “Beni kimse yıkamaz, ben şehit annesiyim, onurluyum” dedi.



Şehit Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın annesi Ayşe Uzan'ın, oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyunu, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Ayşe Uzan, hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı “Neler Oluyor hayatta” programına canlı bağlanarak durumu anlattı.



Oğlunun ismini verdiği kuzusunu çalınan Ayşe Uzan “Beni kimse yıkamaz, ben şehit annesiyim, onurluyum” dedi. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Uzan, şüphelilerin yakalandığını açıkladı.


Kimseden maddi bir talebi olmadığını belirten acılı anne, ‘Ramazan' ismini verdiğini kuzusuyla, koyunlarının bir an önce bulunmasını istiyor.

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