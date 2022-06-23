Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş için Ataköy 5.Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip düzenlenen törene, ailesi, yakınları, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldı. Taziyeleri Şehidin annesi ve babası kabul etti. Bakan Derya Yanık şehidin annesinin koluna girerek teselli etti. Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.