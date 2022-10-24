Şehit polis için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi

Silivri'de bir cinayet şüphelisini yakalamak için başlatılan operasyonda açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen Komiser Yardımcısı Alim Nar için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Temizkumlar Mahallesinde yer alan bir sitenin içindeki villada gizlenen bir cinayet soruşturmasının faillerine yönelik dün operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltına alınmak istenen şüphelilerinin silahla açtığı ateş sonucu yaralanan komiser yardımcısı Alim Nar, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü.

Evli ve 2 çocuk babası polis için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İl Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş

İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve Nar'ın meslektaşları hazır bulundu. Merasime katılan devlet erkanı, şehit polisin eşi Yıldız Nar, kızı İrem Zehra ve oğlu Mehmet Emin Nar ile aile yakınlarına başsağlığı diledi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, babaları için gözyaşı döken şehidin kızı ve oğlunun koluna girerek teselli etti.

Şehit için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Aktaş, törende yaptığı konuşmada, “Asayiş şube müdürlüğümüz kadrosunda görevli Komiser Yardımcısı Alim Nar, dün Avcılar ilçesinde meydana gelen cinayet olayının firari 2 şüphelisinin İlimiz Silivri İlçesindeki saklandıkları adreslerine yönelik yapılan operasyonda, şahısların ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Arkadaşımızı şehit eden ve Avcılar'daki cinayet olayının failinin de aralarında bulunduğu toplam 3 şahıs, 4 tabanca ile yakalanarak gözaltına alınmış, haklarında adli tahkikat devam etmektedir” dedi.

Şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar'ın emniyet teşkilatına 1998 yılında dahil olduğunu ifade eden Zafer Aktaş, “1998 yılında Teşkilatımıza katılan Şehidimiz, 24 yılı aşkın bir süredir ülkemizin dört bir yanında, teşkilatımızın değişik birimlerinde üstün başarı ile görev yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesini ve biz sevenlerini derinden üzmüştür. Polis Teşkilatı olarak; ülkemizin huzur ve güvenliği, vatandaşımızın can ve mal emniyetinin sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin, görev yaparken, milli menfaatlerimizi her şeyin üzerinde tutarak, Türkiye Cumhuriyetinin ve milletimizin Polisi olmayı daima aynı inanç ve azimle sürdüreceğiz. Vatana hizmet için çarpan bu yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir. Şehidimizin ailesine Yüce Allah'tan sabır diliyorum” dedi.

Şehit Nar'ın naaşı cenaze namazı için Fatih Camii'ne götürüldü.