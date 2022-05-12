İstanbul Sultanbeyli'de görevi başında şehit olan polis memuru Hüseyin Duman için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende şehit polisin eşi gözyaşı döktü. Törenin ardından şehit polisin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'ya uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre dün Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde ‘dur' ihtarına uymayan şüpheli bir aracı takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekibi, kavşaktan çıkan tır ile kazaya karışmış, trafik kazasında aynı motosiklette bulunan 2 polis memuru ağır şekilde yaralanmıştı. Yaralanan ve bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan polislerden Hüseyin Duman (24), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Tır sürücüsü V.G., kaçan şüpheli aracın sahibi B.A. ve kaçan araç sürücüsü M.A.A.(17) ile otomobil içinde bulunan Y.G., F.E.B., O.Ö. ve H.İ.E. isimli kişiler “şüpheli” sıfatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şehit polis memuru Hüseyin Duman için İstanbul Emniyeti'nde tören

Görevi sırasında şehit olan polis memuru Hüseyin Duman için İstanbul Emniyet Müdürlüğü‘nde tören düzenlendi. Henüz 3 yıllık polis memuru olan şehit emniyet mensubu Duman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omzunda taşınarak törenin yapılacağı alana getirildi. Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin eşi Müge Duman Çelik, annesi Sultan Duman, babası Mustafa Duman, ablası Aylin Çelik, kayınpederi Murat Yaşar ve 2 yaşındaki yeğeni Muhammet Eymen Çelik ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Törende şehidin eşi Müge Duman gözyaşlarına hakim olamadı. Annesi ve eşi, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş birer çelenk gönderdi. Şehit polis için helallik alındı. Şehidin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Ordu'ya uğurlandı.