Şehit polis memuru için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Esenyurt'ta operasyon sırasında düşerek ağır yaralanan ve yaklaşık 3 aydır tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Polis Memuru Hakan Çetinkol için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi.

Esenyurt'ta geçtiğimiz Mayıs ayında bir operasyon sırasında şüphelinin peşinden çatıya çıktığı sırada düşerek ağır yaralanan ve hastanede yoğun bakımda bulunan Polis Memuru Hakan Çetinkol dün akşam yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. 2 çocuk babası 44 yaşındaki Şehit Çetinkol için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Cenaze nakil aracıyla getirilen Şehit Çetinkol naaşı tören mangasıyla tören alanına getirildi. Şehidin ailesini burada İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş karşıladı.

Saygı duruşunun ardından Şehit polis memuru için dualar edinerek cenazeye katılan yakınlarından mesai arkadaşlarından helallik alındı. Tören sonrası Şehit Hakan Çetinkol tören mangasıyla uğurlandı. Şehidin cenazesinin memleketi Siirt'te defnedileceği öğrenildi.