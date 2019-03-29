Şehit Savcı Kiraz için anma töreni düzenlendi

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 4 yıl önce İstanbul Adalet Sarayı'nda şehit edilmesinin yıldönümü nedeniyle adliyede anma töreni düzenlendi. Törende Konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan Gezi Parkı olaylarını hatırlatarak, "Mehmet Selim Kiraz, Berkin Elvan'ın soruşturmasını yürütürken titizlikle çalışmıştır” dedi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 4 yıl önce İstanbul Adalet Sarayında makam odasında şehit edilişinin yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Adliyenin Atrium alanında gerçekleşen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, şehit savcının babası Hakkı Kiraz, Yargıtay üyeleri, ile İstanbul'daki diğer adliyelerin başsavcıları, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Törende Mehmet Selim Kiraz ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan konuşma yaptı. Başsavcı İrfan Fidan, Mehmet Selim Kiraz'ın neden şehit edildiğini anlamak için yakın dönemde yaşananlara bakmak gerektiğini söyleyerek, Türkiye'nin 2010 yılından itibaren düşmanlar tarafından hedefe oturtulduğunu ifade etti. Fidan, “2010 yılı içerisinde birtakım siyasi ve sosyal mühendislik çalışmaları yürütülmüş, ilerleyen süreçte planlanan saldırıların alt yapısı hazırlanmıştır. Aynı yıl içerisinde asker, sivil, bürokrat ve iş adamlarına yönelik kumpas dosyaları hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda 2011 yılının Ekim ayında ortada hiçbir gerekçe yokken İstanbul ilinde Taksim Meydanı'nda şu an firari olan, yurt dışında kaçak olan bir şahıs tarafından ‘Ayaklan İstanbul' isimli bir video çekimi yapılmıştır ve Türkiye Cumhuriyetine yönelik saldırıların alt yapısı hazırlanmaya ilmek ilmek örülmeye başlanmıştır” dedi.

Bu yaşananları ağırlıklı olarak yabancı unsurların yürüttüğünü söyleyen Başsavcı Fidan, planlamanın yerli ayağında birtakım sivil toplum örgütlerinin yer aldığını söyledi. Taksim Gezi Parkı'nda 27 Mayıs 2013 tarihinde ağaçların kesildiği gerekçesiyle insanların sokaklara döküldüğünü söyleyen Fidan, “Meydana gelen olaylarda 10 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybedenlerden biri de ne yazık ki çocuk yaştaki Berkin Elvan'dır. Buradan ailesine tekrar başsağlığı diliyor acılarını paylaşıyorum. Mehmet Selim Kiraz, Berkin Elvan'ın soruşturmasını yürütürken titizlikle çalışmıştır” dedi.

“Sami Elvan katillere dil döktü”

Şehidin rehin alındığı gün olay yerine ilk gelenlerden birinin Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan olduğunu söyleyen İrfan Fidan, Elvan'ın katillere eylemi gerçekleştirmemeleri için dil döktüğünü ve yalvardığını söyledi.

“Eylem talimatı Yunanistan'daki terör kamplarından verildi”

İrfan Fidan, sözde Berkin Elvan'ın intikamını almak için adliyede savcıyı rehin aldıklarını söyleyen katillerin, baba Sami Elvan'ı bile dinlemediklerini söyleyerek, “Bu katillerin aldıkları talimat kan dökmektir. Emniyet güçlerine gözdağı vermek tehdit etmektir. Başka hiçbir amacı yoktur. Şehidimize yönelik eylem talimatı Yunanistan'daki terör kamplarından verilmiştir. Bu saldırıları planlayanların bir amacı vardır. Bu saldırıların tamamı 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne denk gelecek biçimde planlanmış ve icra edilmiştir. Terör saldırıları üzerinden toplum tedirgin edilmeye çalışılmıştır” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın konuşmasının ardından, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın odasına karanfiller bırakılarak dua edildi.

Anmaya İstanbul Adalet Sarayı'nda mevlitler ve çeşitli etkinlikler ile devam edilecek.