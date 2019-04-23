Şehit ve gazi çocukları Türk Telekom Stadyumu'nda

Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarını Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladı.

Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarını ağırladı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki turlarına Stadyum Müzesi ziyaretiyle başlayan minikler, soyunma odalarını ve basın toplantı salonunu gezdikten sonra saha zeminine indiler. Çocuklar daha sonra Galatasaray Televizyonu stüdyolarını da ziyaret ettiler. 23 Nisan coşkusunu Türk Telekom Stadyumu'nda yaşayan miniklerin son durağı ise Yönetim Kurulu oldu. Galatasaray kültürünü yakından tanıma fırsatını yakalayan çocuklar Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile bir araya geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle minik Yusuf Ünsal, sembolik olarak Başkan Mustafa Cengiz'in koltuğuna oturdu.

Cengiz: “Şehitlerimize en azından bir teşekkür borçluyuz”

Şehit ve gazi çocuklarının ziyaretinden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Sohbet ettik ama tabii buruk bir sohbet. Dünyada çocuklar için bayram kutlayan tek ülkeyiz. Bunu bize sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve onun Cumhuriyet değerleri. Keza bugün Şehit Harp ve Malulü Derneği'nin 1915 yılında Conk bayırından sonra kurulduğunu öğrendim, duygulandım. 114 yıllık bir dernek. Türk milleti her zaman Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve tüm şehitlerine sahip çıkan bir millet. Burada şehit ve gazi çocukları var. Onlar Türk toplumunun şefkatine bırakılmış çocuklar ve onları şefkat içinde büyütmek gerektiğine inanıyorum. Çocuğu sevgi büyütür, ilgi büyütür. Tabii duygulandım; bu vatan için, bizlerin huzuru ve güveni için canlarını veren şehitlerimize en azından bir teşekkür borçluyuz. Elimizden gelen desteği de vermeliyiz diye düşünüyorum” dedi.

Ziyaret sonunda Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik, sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz'e plaket ve rozet takdiminde bulunurken, Başkan Cengiz de şehit ve gazi çocuklarına Metin Oktay forması hediye etti.