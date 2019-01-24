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Şehit ve gazi çocukları Türk Telekom Stadyumu'ndaydı

Galatasaray Spor Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi, şehit ve gazilerimizin çocukları için ortaklaşa bir etkinlik düzenledi.


Etkinlik kapsamında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nu ziyaret eden 18 kişilik grup stadyum turundan sonra sarı-kırmızılı kulübün müzesini gezdi. Şehit ve gazi çocukları rehberler eşliğinde soyunma odaları, yedek kulübesi ve basın toplantısı gibi stadın en merak edilen alanlarını gezerek Galatasaray kültürünü yakından tanıma fırsatını yakaladı.


Çocuklar, stadyum turunun ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçerek Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcularla buluşup fotoğraf çektirdiler.

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