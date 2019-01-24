Şehit ve gazi çocukları Türk Telekom Stadyumu'ndaydı

Etkinlik kapsamında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nu ziyaret eden 18 kişilik grup stadyum turundan sonra sarı-kırmızılı kulübün müzesini gezdi. Şehit ve gazi çocukları rehberler eşliğinde soyunma odaları, yedek kulübesi ve basın toplantısı gibi stadın en merak edilen alanlarını gezerek Galatasaray kültürünü yakından tanıma fırsatını yakaladı.

Çocuklar, stadyum turunun ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçerek Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcularla buluşup fotoğraf çektirdiler.