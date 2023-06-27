Şehit yakınları bayram öncesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Kurban Bayramı öncesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyarak kabir ziyaretinde bulundu.

Kurban Bayramı öncesinde şehit yakınları öğle saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelmeye başladı. Mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyan şehit yakınları kabirlerin bakımını da yaptı. Şehitlik ziyareti sırasında bazı aileler hüzünlenirken şehit yakını bir çocuk ise mezarlığa ekilen çiçekleri suladı.

“1993'te terhisine 30 gün kala şehit düştü”

Şehit arkadaşıyla birlikte askerlik yapan Ali Doğan “Arkadaşım oluyor aynı yerde askerlik yaptık. 1993'te terhisine 30 gün kala şehit düştü. Batman'da şehit oldu. Hepsi için Allah rahmet eylesin” dedi.

“29 senedir bu acıyı yaşıyoruz”

Şehit Tamer Vardar'ın kardeşi Ümit Vardar “Abim oluyor Tamer Vardar. 1994 yılında Cudi Dağında çapraz ateşe düştükleri için şehit düşüyor. 29 senedir bu acıyı yaşıyoruz. Arife günü canımızın attığı yerdeyiz” şeklinde konuştu.