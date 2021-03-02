Şehit Yıldırım Özbir Parkı baştan başa yenilendi

Yenileme programı kapsamında Şehit Yıldırım Özbir Parkı da baştan başa yenilendi.

İlçedeki tüm parkları ihtiyaçlara ve vatandaşlardan gelen taleplere uygun biçimde yenilemeyi sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, son olarak Terazidere Mahallesi'nde yer alan Şehit Yıldırım Özbir Parkı'nı yenileme programına dâhil etti. Yenileme çalışmasının büyük bölümünün tamamlandığı, olası doğal afetlerde acil toplanma olan parka kadın, erkek ve engelli tuvaleti de yapıldı. Teknolojinin tüm imkânlarının kullanıldığı tuvalette enerji tasarrufu sağlayan akıllı sensörler yer alıyor. Aynı zamanda sesli olarak temizlik vurgusu yapılıyor ve salgın hastalıklara karşı alınması gereken önlemler aktarılıyor.

Yenilenen parkın açılışını AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Daha iyisi ve daha güzeli için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri büyük bir özenle dikkate alıyoruz. Bu çerçevede, acil toplanma alanı olan Şehit Yıldırım Özbir Parkı'mızı da baştan sona yeniledik. Ayrıca parkımıza kadın, erkek ve engelli tuvaleti kazandırdık. İlçemiz ve halkımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.