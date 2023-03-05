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Şehitler anısına asker üniforması ile Çanakkale'ye yürüyor

Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle asker üniforması ve elinde Türk bayrağıyla Çanakkale’ye yürüyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Silivri’ye ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle asker üniforması ve elinde Türk bayrağıyla Çanakkale'ye yürüyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Silivri'ye ulaştı.


Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle üzerinde dönemin asker üniforması ve elinde Türk bayrağıyla iki hafta sürecek yaklaşık 400 kilometrelik yolculuğunun ikinci gününde Silivri'ye ulaştı. Silivri Tokatlılar Derneği Başkanı Harun Çalışkan ve AK Parti Belediye Meclis üyesi Orhan Çalışkan'ın karşıladığı Gümüş, “108 yıl önce Diyarbakır'dan, Urfa'dan, Kahramanmaraş'tan, Gaziantep'ten, Kilis'ten, Hatay'dan, Mersin'den, Tokat'tan, Yozgat'tan, Sivas'tan gittiler Çanakkale'ye. Niçin? Tek sevdaları bayrak ve vatandı. Biz de bu bayrak düşmesin diye, gelecek nesillere bayrak ve vatan sevgisini aşılamak için düştük yollara. Torundan dedeye vefa yürüyüşü yapıyoruz. Çünkü dedelerimizin bize emanet etmiş olduğu bu bayrağa, bu vatana sahip çıkacağız” dedi.

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