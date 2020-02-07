İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehitler dualar ile anıldı

İdlib, Van Bahçesaray’daki şehitler ve Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için Eyüpsultan Camii’nde Mevlit okutuldu.

İdlib, Van Bahçesaray'daki şehitler ve Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için Eyüpsultan Camii'nde Mevlit okutuldu.


Eyüpsultan Belediyesi tarafından, Eyüpsultan Camii'nde cuma namazı sonrasında İdlib saldırısında şehit düşen askerler, Van Bahçesaray'da çığ felaketinde şehit olan askerler, hayatını kaybeden vatandaşlar ve Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için kurban kesilip mevlit okutuldu. Mevlit programına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Mevlid-i Şerif duasını Eyüpsultan Camii baş imamı Metin Çakar okudu. Ardından Eyüpsultan Camii'nin avlusunu dolduran tüm vatandaşlar hep bir ağızdan şehitler ve son günlerde yaşanan acı olaylar sonucu hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti. Program sonunda etli pilav ve helva dağıtımı uzun kuyruklar oluşturdu.



“Tüm vatandaşlarımızdan dualarını eksik etmemesini temenni ediyorum”


Mevlid-i Şerif programı sonrası konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Doğa müminin miracıdır. Biz burada Eyüpsultan Hazretlerinin bulunduğu bölgeden tüm şehitlerimize ve kazada vefat eden vatandaşlarımıza dua ile desteğimizi verdik. Dün akşam kurbanlarımızı kestik. Bugün etli pilavımızı dağıtıyoruz. Cuma namazı öncesi ve sonrası Aşr-ı Şerifler okundu dualar edildi. İhtiyaç vardı bu desteği bizim yapmamız lazımdı. Ben tüm vatandaşlarımızdan dualarını eksik etmemesini temenni ediyorum. Biz de buradan tüm vatandaşlarımıza kazasız belasız bir 2020 temenni ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.