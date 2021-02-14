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Şehitler için saygı duruşu

Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesinde Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara’da terör örgütü PKK tarafından mağarada alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşları için saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesinde Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından mağarada alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşları için saygı duruşunda bulunuldu.


Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 harekat bölgesinde hain terör örgütünün şehit ettiği 13 Türk vatandaşı için saygı duruşu yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vatandaşlarımız anısına 14 ve 15 Şubat tarihlerinde oynanacak tüm maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıklamıştı.

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