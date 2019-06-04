Şehitlikte hüzünlü bayram

Ramazan Bayramı'nın birinci günü şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Hüzünlü bayram ziyaretinde şehitlerin kabri başında dualar okunurken, Edirnekapı Şehitliği de havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, arife günü ve bayramın birinci günü Edirnekapı Şehitliği'nde, şehitlerimizin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu bir program düzenledi. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da şehitlikte hüzün ve gözyaşı vardı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü, Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizleyerek çiçeklerini suladı. Mezar başlarında dualar okuyan şehit aileleri ve yakınları bir bayramı daha buruk geçirdi. Şehitliğe ziyarete gelen şehit yakınlarına İBB ekipleri tarafından bayram ikramlarında bulunuldu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de bayramın ilk günü Edirnekapı Şehitliği'ndeydi. Şehit ailelerinin bayramını kutlayan Gül, şehitlerin kabri başında dua etti.

“Oğlumuzun bayramını kutlamaya geldik”

Oğlunun kabri başında dua eden şehit Halil İbrahim Gürel'in babası Kani Güler, “Bayramımız buruk geçiyor. 2017'de Kurban Bayramı'nda oğlum şehit olmuştu. Oğlumuzun bayramını kutlamaya geldik. Peygamber Efendimize emanet ettik. Emanetimizi ziyarete geldik. İnşallah öbür dünyada şefaatçi olacak. Hz. Hamza efendimizden oğlumuzu orada isteyeceğiz. Bizim için çok zor oluyor. Evladımızı yitirdik. Canımız, kanımız gitti. Evlat acısı çok zor. Allah kimseye vermesin” dedi.

“Unutulacak bir acı değil ama gurur verecek bir acı”

Şehit Hakan Yılmaz'ın annesi Zinnet Yılmaz ise, “Bayramın bizim için bir anlamı yok. Acı içinde yaşıyoruz. Unutulacak bir acı değil ama gurur verecek bir acı. 13 yıl oldu, insan unutamıyor. Bugünkü gibi hala yaşıyoruz. Öylesine bir acı yaşıyoruz. Evlat işte büyütüyorsun, gönderiyorsun, geri gelecek diye bekliyorsun ama geri gelmiyor. İnşallah biz onlara kavuşuruz. Biz onlara doymadık. İnşallah cennet kapısında buluşur, onlara doyarız” dedi.