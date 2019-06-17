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Şehrin yorgunluğu açık havada yoga ile atılacak

Yaz mevsiminin enerjisi ile açık havada ruhsal ve fiziksel detoks etkinlikleri başlıyor.


Şehrin durmayan koşturmacası yediden yetmişe İstanbul'da yaşayan tüm bireylerin en büyük ortak problemi. Gün içerisinde yaşanan yüksek tempoda yalnızca bir saatini kendine ayırmak ruh ve beden sağlığı için önemli. Şehirde kalanlar için Akbatı, misafirlerini yaz mevsimi boyunca yoga etkinliğiyle açık havada rahatlamaya davet etti.


Yapılan duyuruya göre açık havada yoga, 25 Haziran - 29 Ağustos tarihleri arasında her hafta salı ve perşembe günleri gerçekleşecek. Maya Yoga eğitmenleri eşliğinde her seviyeden katılımcı ile gerçekleşecek egzersizler 18:30-19:30 saatleri arasında Festival Park'ta düzenlenecek.

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