İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Şehrin Yüzü” sulu boya sergisi açıldı

Sulu boya çalışmaları ile tanınan sanat dünyasının önde gelen ressamlarının eserlerinin sergilendiği, “Şehrin Yüzü” sulu boya sergisi Eyüpsultan Belediyesi Fuaye Alanı’nda açıldı.

Sulu boya çalışmaları ile tanınan sanat dünyasının önde gelen ressamlarının eserlerinin sergilendiği, “Şehrin Yüzü” sulu boya sergisi Eyüpsultan Belediyesi Fuaye Alanı'nda açıldı.


Farklı şehirlerin siluetlerinin tuvallerde yaşam bulduğu sergide Adem Potaş, Ahmet Öğreten, Burhan Özer, Cihangir Aşurov, Işıl Özışık, Mehmet Najafzadeh ve Sinan Balta'nın eserleri sergileniyor. 21 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak olan sergi, dijital ortamdan da ziyaret edebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.