“Şehrin Yüzü” sulu boya sergisi açıldı

Sulu boya çalışmaları ile tanınan sanat dünyasının önde gelen ressamlarının eserlerinin sergilendiği, “Şehrin Yüzü” sulu boya sergisi Eyüpsultan Belediyesi Fuaye Alanı'nda açıldı.

Farklı şehirlerin siluetlerinin tuvallerde yaşam bulduğu sergide Adem Potaş, Ahmet Öğreten, Burhan Özer, Cihangir Aşurov, Işıl Özışık, Mehmet Najafzadeh ve Sinan Balta'nın eserleri sergileniyor. 21 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak olan sergi, dijital ortamdan da ziyaret edebilecek.