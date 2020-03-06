“Şeker hastalığı görme bozukluğuna yol açabilir”

Dr. Hanefi Çakır, şeker hastalığı ve ilaçların yan etkilerinin görme bozukluğuna yol açabileceğini söyledi. Çakır, 40 yaşından sonra yılda bir kez göz muayenesi olunması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

İhlas Holding personeli, “Sağlıkta Buluşuyoruz, Sağlığı Konuşuyoruz” konulu konferansta göz konusunda bilgilendirildi. Türkiye Hastanesi Dr. Hanefi Çakır, vücuttaki diğer tüm hastalıklar gibi gözdeki hastalıkların da aşağı yukarı yarısının genetik olarak geçen hastalıklar olduğunu belirtti. Genetik olarak katarakt, glokom gibi hastalıkların olduğunu söyleyen Doç. Dr. Çakır, “Yine genlerle geçen retinanın bazı hastalıkları vardır. Bunun dışında çevresel faktörlere bağlı olarak enfeksiyon, travma, çalışılan ortamdan dolayı da hastalıklar gelişebilir. Belki kişinin başka bir hastalığından dolayı kullandığı ilaç vardır, o ilacın göze yan tesirleri olabilir” dedi.

“Göz muayenesi aksatılmamalı”

Gözün sistemik olarak vücuttan ayrı düşünmemek gerektiğini dile getiren Çakır, şeker hastalığının vücuttaki bütün organlarda zarar oluşturduğunu ancak en büyük zararı göze verdiğine dikkat çekerek, göz muayenesinin aksatılmaması gerektiği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Çocukların 3 ve 5 yaşında muayene edilmesi gerektiğini söyleyen Çakır, “Okula başlarken de muayene öneriyoruz, bir tembellik veya kusur varsa giderilsin. 7 yaşına kadar dikkat etmemiz lazım. Genetik olarak geçen refraktif kusurların takibi gerekiyor. 40 yaşından sonra da yılda bir muayene olması için vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Çünkü 40 yaşından sonra nasıl ki saçlar beyazlıyorsa, yakını görmesi bozulabiliyor, şekeri çıkabiliyor” diye konuştu.

“Lazer işlemini herkese önermiyoruz”

Her kusurun kendisine göre tedavisi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Çakır, “Genelde gözlük takmayan istemeyen insanlar 15 yaşından sonra lens takabilir. Yaşı 20'yi doldurduğu zaman gözü uygunsa ve hekim uygun görüyorsa lazer ile kusur giderme işlemi yapılabilir. Bunun da 10 çeşit uygulanma yöntemi vardır. Hastanın yaşına, gözündeki kusura göre uygulama şekli değişebilir. Bunu herkese önermiyoruz. Numarası çok yüksek olanlara, gözlüğü ve lensi takamayanlara tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.