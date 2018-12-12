Dr. Murat Gençbay, kalp yetmezliği ve kalp pilleri hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Gençbay, ''Şeker hastalığı kalp yetmezliğine neden olabiliyor'' dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Gençbay, kalp yetmezliği ve kalp pilleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Gençbay, kalp yetmezliğinde en çok görülen şikayetleri açıklarken, yaşlılığın da başlı başına kalp yetmezliğine yol açtığını vurguladı. Yaşam tarzının önemine değinen Prof. Dr. Gençbay, beslenmenin altını çizdi.

"Yaşlılık da başlı başına kalp yetmezliğine yol açabilecek bir durumdur"

Kalp yetmezliğinde en çok görülen şikayetleri açıklayan Prof. Dr. Gençbay, "Kalp yetmezliğinde ayaklarda şişme, izah edilemeyen kilo artışı, eforla çarpıntı yakınması sık görülen yakınmalar. Muayenede bakılan en önemli bulgular ise ayaklarda şişme, boyun damarında şişme. Kalp yetmezliğinin en önemli nedenleri hipertansiyon, şeker hastalığı, kapak hastalıkları, koroner damarlarda darlık ve kalp krizleridir. Yaşlılık da başlı başına kalp yetmezliğine yol açabilecek bir durumdur. Risk faktörü olan kişilerde hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp krizi olanlar, ileri yaş gibi belirtiler olursa kalp yetmezliği olabilir" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Gençbay, sözlerine şöyle devam etti: "Kalp yetmezliğinde iki türlü neden söz konusudur. Birisi kasılmada sorun ikincisi de gevşemede sorun. Kasılmada sorun genellikle kalp kasındaki tahribata bağlıdır. Sıklıkla kalp krizlerinden sonra görülür. Gevşeme de sorun ise genellikle kalp kasında kalınlaşma (hipertrofi) veya yaşlılık sürecine bağlıdır. Kasılmada sorun veya gevşemede sorun kalp yetmezliğinde birlikte de sorumlu olabilir ayrı ayrı da sorumlu olabilir".

''Kalp yetmezliği tedavisinde ilk basamak yaşam tarzının düzenlenmesi olmalı''

Kalp yetmezliğinde yaşam tarzına dikkat çeken Prof. Dr. Gençbay, ''Kalp yetmezliğinde tedaviden önce hastalığın gelişmesini önlemek bizim için daha önemlidir. Bahsedilen risk faktörlerinin tedavisi kalp yetmezliği gelişmesini önleyecektir. Eğer kalp yetmezliği oluşmuşsa ilk basamak tedavimiz yaşam tarzının düzenlenmesidir. Bu diyet, egzersiz, sigaradan uzak durmak, stresten uzak durmak şeklindedir" diye konuştu.

Beslenme düzeninin öneminin altını çizen Prof. Dr. Gençbay, "Diyet için ideal diyet tuzdan fakir Akdeniz diyeti önerilebilir. Hayvansal gıdalar en aza indirilmeli, kırmızı et sadece yemeğe tat verecek kadar azaltılmalı, sucu sosis salam gibi şarküteri ürünlerinden uzak durulmalı, trans yağlardan kesinlikle uzak durulmalı (hazır gıdaların pek çoğunda trans yağ vardır, 5 gram trans yağ kalp krizi riskini yüzde 25 artırır). Zeytinyağlı sebze yemekleri, tuzsuz kuru yemişler ölçülü şekilde tüketilebilir. İkinci basamak olarak ilaç tedavisi yapılır. Kalp yetmezliğinin gelişmesini önleyen ilaçlar olduğu gibi hastalığın kendisini kontrol edebilen oldukça etkin ve güvenilir ilaçlarımız vardır. Ayrıca kalp yetmezliğini oluşturan birincil etkenin tedavisini de ihmal etmememiz gerekiyor, onun da tedavisi yapılmalıdır" dedi.

Prof. Dr. Gençbay, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Kalp yetmezliğinde hafif yürümelerle bile nefes darlığı çabuk yorulma gelişen ciddi yakınmaları olan hastalarımızda bazı kriterler uyuyorsa kalp pilini kullanmaktayız. Kalp kaslarında ileri derecede zayıflama olan hastalarda kalbi güçlendirici pil yanında ani kalp durmalarına karşı kalp içi mini şok veren ve kalbi yeniden canlandıran kalp pillerini tercih ederiz. Son jenerasyon pillerin genellikle 10 yıl civarında ömürleri vardır. Genellikle diyorum çünkü ne kadar pilin ne kadar çevreye girdiği, ya da ne kadar şok verdiği pil ömrünü belirleyen en önemli ölçütlerdir".