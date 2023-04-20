Şekersiz gıdalara ilgi Ramazan ayı döneminde arttı

Hepsiburada'nın açıkladığı verilere göre, şekersiz gıdalara ve pişirme grubunda sağlıklı ürünlere ilgi Ramazan ayı ve bayram döneminde de arttı.

Hepsiburada, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nda yapılan alışveriş verileri doğrultusunda ortaya çıkan beslenme verilerini açıkladı. Buna göre, Ramazan ayı boyunca sahurda sıklıkla tüketilen fıstık ezmelerinde bu kez “şekersiz” ve “hurmalı” seçenekler ilgi gördü. Şekersiz fıstık ezmelerinde geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 100'ün üzerinde artış görüldü.

Bitkisel sütlere ilgi artıyor

Sindiriminin kolay olması ve besleyiciliği nedeniyle rağbet gören bitki bazlı sütlerde ise siparişler geçen seneye kıyasla 4 kat arttı. Yulaf, soya, badem sütü seçeneklerinin yer aldığı kategori içinde en çok tercih edilen “şekersiz badem sütü” olarak öne çıkıyor.

Airfryerlar mutfakların vazgeçilmezi haline geldi

Sağlıklı ve pratik tariflerle iftar ve sahur yemeklerini çeşitlendiren airfryer siparişlerinde geçtiğimiz Ramazan ayına göre 10 kat artış görüldü.

Şekersiz çikolata, glutensiz un

Şekersiz bitter çikolatalar bu Ramazan ve Bayram'da da şekerden uzak durmak isteyenler için çözüm oldu. Yüzde 100 kakao içeriğiyle sağlıklı birer alternatif olan şekersiz çikolatalara ilgi geçtiğimiz seneye göre 40 kat arttı. Tatlı ve hamur işleri için glutensiz un seçenekleri tüketicilerin ilgisini çekiyor. Hindistan cevizi unu, nohut unu, karabuğday unu gibi seçenekler glutenden kaçınanların alışveriş sepetlerinde yer buluyor.