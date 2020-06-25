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Sel mağduru vatandaşlara sıcak yemek

Esenyurt Belediyesi, selden etkilenen mahallelerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Su baskını yaşanan dairelerdeki tahliye ve temizlik işlemlerini sürdüren ekipler, sel mağduru ailelere de günde iki öğün sıcak yemek dağıtıyor.


Esenyurt Belediyesi, şiddetli yağış sonrası bazı mahallelerde meydana gelen sel baskınının ardından sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşları ilk andan itibaren yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi, selden etkilenen ailelere yaptığı iki öğün sıcak yemek yardımına devam ediyor. 300'e yakın dairedeki su tahliyesi ve temizlik işlemlerinde sona yaklaşan ekipler, Korona virüs tehlikesine karşı da binaları tek tek dezenfekte ediyor.



Korona virüs riski göz ardı edilmiyor


Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüs salgınına karşı, vatandaşların sağlığı için selden etkilenen binaları dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, vatandaşların zararlarının karşılanması için alandaki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

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