İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sela seslerinin yükseldiği Büyük Çamlıca Camii havadan görüntülendi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.

yıl dönümünde 81 ilde saatler 00.13'ü gösterdiğinde eş zamanlı sela okundu. Sela seslerinin yükseldiği Büyük Çamlıca Camii havadan görüntülendi.


15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgelerinden olan sela, hain girişimin 4'üncü yıl dönümünde 81 ilde bulunan camilerde eş zamanlı olarak okundu. Büyük Çamlıca Camii'nin mahyasına Türk bayrağı yansıtıldı. Darbe girişimi mücadelesinde vatandaşlarda milli ve manevi güç oluşturmak amacıyla okunan sela sesleri, Çamlıca Cami'nde de yükseldi. Büyük Çamlıca Cami'nde sela okunması drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.