Sela seslerinin yükseldiği Eyüpsultan Camii böyle görüntülendi

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişinin 6' ıncı yıldönümü dolayısıyla 81 ildeki 90 bin camide sela okundu. Sela seslerinin yükseldiği Eyüpsultan Camii havadan görüntülendi.

15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgelerinden olan sela, hain girişimin 6'ıncı yıl dönümünde 81 ilde bulunan 90 bin camide eş zamanlı olarak saat 00.13'te okundu. Darbe girişimi mücadelesinde vatandaşlarda milli ve manevi güç oluşturmak amacıyla okunan sela sesleri, Eyüpsultan Cami, Ayasofya Cami ve Taksim Camisi'nde de yükseldi. Eyüpsultan Cami'nde sela okunması drone ile havadan görüntülendi.