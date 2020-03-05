Selam Sokak modern bir görünüme kavuşuyor

Gerçekleşen çalışmada; 540 metrekare kilit taşı, 84 metrekare bordür taşı, 60 metrekare sokak içerisinde biriken suyun tahliyesini sağlayan oluk taşının yapımı gerçekleşecek. Çalışmaların bitiminde sokak içerisinde yer alan kaldırımların kot farkı düşürülerek, daha konforlu daha estetik bir yapıya dönüşmüş olacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde rutin ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.