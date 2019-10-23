Selami Şahin ve Linet'ten müzik şöleni

Usta şarkıcı Selami Şahin ve Linet Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu.

Türk müziğinin efsane bestecisi ve yorumcusu Selami Şahin ile güçlü sesi ve güzelliğiyle beğenilen sanatçı Linet, dün akşam Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu.

Bayhan Production tarafından gerçekleştirilen gecede, alanı dolduran 5 bin kişiye muhteşem bir müzik şöleni yaşatan ikilinin performansları büyük alkış topladı.

Yüzlerce bestesi ve güçlü yorumu ile Türk müziğinin büyük değerlerinden usta sanatçı Selami Şahin, konserin ikinci yarısında coşku ve alkışlarla sahneye çıktı. Sezonun üçüncü Harbiye Açıkhava konserinde sevenleriyle buluşan usta sanatçı Selami Şahin, geçmişten bugüne iz bırakan şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi.

Düet şarkılar geceye damgasını vurdu

Konserin sonlarına doğru Selami Şahin ve Linet, izleyicilere sürpriz yaparak Arapça bir şarkının da yer aldığı üç şarkıda düet yaptı ve dinleyenler etkileyici dakikalar yaşadı.

“Ben Linetpatra'ysam, burada da bir kral var”

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, şu sözleri söyledi: Selami Şahin Linet ile ilgili; ‘'Sesi o kadar güzel ki, ona hayranım. Onunla aynı sahneyi paylaşmak büyük bir mutluluk.”

Linet ise Selami Şahin ile ilgili; “Ben de Linetpatra'ysam burada da bir kral var. Büyük Selami Şahin. Sesini enstrüman gibi kullanan gerçekten Türkiye'nin ender hocalarından. Gerçekten büyük bir gurur. Her yönüyle ve çalışmalarıyla Türkiye'de en önemli ve zirvede olan usta bir isim. “