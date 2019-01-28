Selanik Devlet Senfoni Orktestrası, Büyükçekmece'ye geliyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 100 kişiden oluşan Selanik Devlet Senfoni Orktestrası'nın Nisan ayından Büyükçekmece'de 3 konser vereceğini belirtti.

Kültür ve sanat alanındaki aktivitelere bir yenisini daha ekleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Constantine Garelas ve Kostas Dadoudis ile görüşmelerinin ardından, 100 kişiden oluşan Selanik Devlet Senfoni Orktestrası'nın Nisan ayından Büyükçekmece'de 3 konser vereceğini açıkladı.

"Sanata ve sanatçıya değer veren bir ilçeyiz”

Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenecek konsere tüm Büyükçekmecelilerin davetli olduğunu söyleyen Başkan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi ile Yunanistan'ın Drama Belediyesi arasındaki kardeş şehir ilişkilerimizi kültürel ve sanatsal etkinliklerle daha da perçinleyeceğiz. Constantine Garelas ve Kostas Dadoudis ile yaptığımız öngörüşmede bahar aylarında gerçekleştireceğimiz bu anlamlı etkinliğin detaylarını konuştuk. Sanata ve sanatçıya değer veren bir ilçeyiz. Büyük Büyükçekmece halkımın yoğun katılım sağlayacağı bir konser olacağını düşünüyorum. Yunan ezgileriyle keyifli bir konser yaşayacağız” dedi.

Drama heyeti ile yapılan görüşmeye eski Kumburgaz Belediye Başkanı Hüseyin Çorbacıoğlu da katıldı.