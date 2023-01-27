Selçuk Altun'un kütüphanesinden ‘Vankulu Lügatı' Küçükçekmece'de sergileniyor

Osmanlı İmparatorluğu'nda İbrahim Müteferrika matbaasında 1729'da basımı yapılan ilk kitap olarak kayıtlara geçen “Vankulu Lügatı” üçükçekmece'de sergileniyor.

Küçükçekmece Belediyesi; İmzalı ve İlk Baskı Kitaplar Müzesi'nde yazarı tarafından imzalı ve ilk basım eserleri kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Yazar ve Kitap Koleksiyoneri Selçuk Altun'un kütüphanesinden, Osmanlı İmparatorluğu'nda İbrahim Müteferrika matbaasında 1729'da basımı yapılan ilk kitap olarak kayıtlara geçen “Vankulu Lügatı” ile 2020 Nobel Edebiyat Ödüllü Amerikalı şair Louise Glück'ün ‘Vita Nova' isimli imzalı kitabı, İmzalı Müze'de bir ay boyunca kitapseverlerin ziyaretine açık kalacak.

İmzalı Kitaplar Müzesi sohbetlerinin ilk konuğu “Selçuk Altun” oldu

Şehrin kültür havzasına katkı sağlamak ve yeni ufuklar katmak amacıyla önemli bibliyomanları ve nadir koleksiyonları edebiyatseverlerle buluşturan Küçükçekmece Belediyesi, İmzalı Kitaplar Müzesi sohbetlerinin ilk konuğu olarak Yazar Selçuk Altun'u konuk etti. Moderatörlüğünü Yazar Metin Celal'in yaptığı söyleşide gençlerle bir araya gelen Altun, kitap koleksiyonculuğu, bibliyomanlık, nadir ve imzalı kitaplardan yola çıkıp eserlerine varan eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.

Söyleşiye katılan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, İmzalı Müze'de her ay nadir koleksiyonların ve alanında usta isimlerin kitapseverlerle buluşmaya devam edeceğinin altını çizerek, konuklara ve katılımcılara teşekkür etti.

Altun'un koleksiyonundan birbirinden önemli 11 nadide ve imzalı eser bir ay boyunca kitap tutkunları tarafından ziyaret edilebilecek.

Türkiye'nin görsel sanat tarihinin temel kaynaklarının birinci elden oluşturulması hedeflenen müzenin kalıcı sergileme alanında, yazarı tarafından imzalı ve ilk basım 386 adet kitap yer alıyor. Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki İmzalı Müze, Pazartesi günleri hariç saat 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.