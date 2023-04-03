Selçuk Bayraktar Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ziyaret etti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'u Bakü'de ziyaret etti. Aliyev, Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda büyük başarılara imza attığını belirterek, Baykar'ın faaliyetlerinin de bu konuda öncü rol oynadığını vurguladı. Görüşmede Bayraktar, yeni kurulan Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Aliyev'e bilgi verdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'u Bakü'de ziyaret etti. Selçuk Bayraktar ziyarette Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında Azerbaycan'ın yardım ve destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Aliyev'e şükranlarını sundu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, Azerbaycan'ın Türkiye'ye yaptığı yardımı kardeşlik görevi olarak değerlendirdi.

İşbirliği perspektifleri değerlendirildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda büyük başarılara imza attığını belirterek, Baykar'ın faaliyetlerinin de bu konuda öncü rol oynadığını vurguladı. Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin diğer tüm alanlarda olduğu gibi savunma sanayiinde de başarıyla geliştiği vurgulandı ve işbirliği perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bayraktar Teknoloji Azerbaycan kuruldu

Selçuk Bayraktar görüşmede Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğini yüksek teknoloji geliştirme ekosistemleri vasıtasıyla pekiştirmek amacıyla yeni kurulan Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Aliyev'e bilgi verdi. Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasının yapay zekalı robotik insansız sistemler araştırma ve geliştirme, insansız sistem platformları, fabrika seviyesi bakım, insansız sistemler pilotaj, teknisyen ve bakım eğitimleri, saha seviyesi teknik destek, lojistik koordinasyon alanlarında çalışması hedefleniyor.

Bayraktar Kızılelma maketi hediye etti

Selçuk Bayraktar ziyaretin sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma'nın maketini hediye etti.