Selçuk Bayraktar: "Baykar olarak bin konut bağışlıyoruz"

Baykar'ın yaptığı toplam yardım miktarı 1 milyar 855 milyon TL'ye ulaşırken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "AFAD'la koordine olup 2 bin kardeşimize barınma imkanı verecek Baykar konteyner kenti inşallah hayata geçiyoruz. Çok daha önemli gördüğümüz mağdur kardeşlerimizin barınma ihtiyacını kalıcı bir şekilde karşılamak için Baykar olarak bin konut bağışlıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu şehirlerde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgesine yardımlar da gitmeye devam ediyor. Baykar da depremzelerin kalıcı barınma ihtiyacının çözümü için AFAD ile koordineli bir şekilde çalışmaya başladı. Baykar, kalıcı barınma ihtiyacının çözümü için AFAD ile koordineli şekilde bin konut bağışladı. Ayrıca, bölgedeki acil barınma ihtiyacına destek olabilmek adına ilk etapta 2 bin depremzede için BAYKAR Konteyner Kent'i hayata geçirecek. Depremin ilk gününden itibaren Baykar'ın yaptığı yardım ise toplam 1 milyar 855 milyon TL'ye ulaştı.

Kahramanmaraş'a giden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş'tayız çok büyük iki depremle sarsıldık. Felaketin yaralarını sarmak için tüm milletimiz devletle sırt sırta seferber oldu büyük bir gayret gösterdi. Göstermeye de devam ediyor. En büyük gayreti de şüphesiz enkaz başında soğukta, karda kışta canla başla mücadele eden isimsiz karamanlarımız gösteriyor. Bu milletin bir evladı olarak Allah hepsinden razı olsun. Bu noktadan sonra en önemli ihtiyaçların başında depremde evlerini kaybetmiş insanlarımız için yeni yaşam alanlarının mesken alanlarının inşa edilmesi geliyor. Bu süreçte acil olarak geçici yaşam alanı olması maksadıyla AFAD'la koordine olup 2 bin kardeşimize barınma imkanı verecek Baykar konteynır kenti inşallah hayata geçiyoruz. Bunun yanında çok daha önemli gördüğümüz mağdur kardeşlerimizin barınma ihtiyacını kalıcı bir şekilde karşılamak için Baykar olarak bin konut bağışlıyoruz. İnanıyorum ki tüm milletimiz bu ihtiyacı gidermek için elinden gelen ne varsa imkanın nispetinde desteğini esirgemeyecektir. Tüm milletimizi ve imkanı olan kurumlarımızı afet zedelere adeta yaşam umudu olacak konut seferberliğine davet ediyorum. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız” dedi.