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Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a Karabağ nişanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ı tarafından Karabağ Nişanı’nı takıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı tarafından Karabağ Nişanı'nı takıldı.


Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.

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