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Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.


Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın babası Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Haluk Bayraktar, “Özdemir Bayraktar, babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.


Öte yandan, Bayraktar, yarın öğle namazını müteakiben Fatih Camii'nde düzenlenecek cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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