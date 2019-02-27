Selçuk Bayraktar'dan Erbakan'ın ölüm yıl dönümünde dikkat çeken paylaşım

Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümünde "TC-ERB: Erbakan" kuyruk numaralı Türkiye'nin ilk milli İHA'sının uçuş anını yayınladı. Bayraktar videoyu "Bir iz bıraktın ki silinmez. Ruhun şad olsun" notuyla paylaştı.

Baykar Teknik Müdürü Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından dikkat çekici bir video paylaştı. Selçuk Bayraktar, TC-ERB: Erbakan kuyruk numaralı Türkiye'nin ilk milli İHA'sının ilk uçuşunu yayınladı. Bayraktar videoyu, "03 Mayıs 2014 Türkiye'nin ilk milli İHA'sı Bayraktar TB2'nin ilk uçuşu. Kuyruk numarası TC-ERB: Erbakan. Bir iz bıraktın ki silinmez. Ruhun şad olsun” notu ile paylaştı.