İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Selçuk Bayraktar'dan Zeytin Dalı Harekatı paylaşımı

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Zeytin Dalı Harekatı’nın 1.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından "Kızıl Elma ve Yörük Ana” isimli SİHA'ların fotoğraflarıyla birlikte ,"Kahraman şehit ve gazilerimize rahmet ve minnetle” mesajını yayınladı.


Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan “Kızıl Elma ve Yörük Ana” SİHA'ların fotoğrafını paylaşan Bayraktar mesajında,“Afrin semalarında SİHA. Bir yıl önce, şehre gün doğarken. Kahraman şehit ve gazilerimize rahmet ve minnetle” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.