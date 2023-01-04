İhlas Haber Ajansı

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Selçuk İnan, ilk galibiyetini aldı

Kasımpaşa’da Teknik Direktör Selçuk İnan, Alanyaspor karşısında ilk 3 puanını aldı.

Kasımpaşa'da Teknik Direktör Selçuk İnan, Alanyaspor karşısında ilk 3 puanını aldı.


Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. İstanbul temsilcisinin başında 4. maçına çıkan Selçuk İnan, ilk galibiyetini kazanmış oldu.


Genç teknik adam, göreve geldiği günden itibaren Süper Lig'de Sivasspor ve İstanbulspor'a 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ümraniyespor karşısında yine aynı skorla mağlup olarak kupada saf dışında kalmıştı.

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