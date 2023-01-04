İhlas Haber Ajansı

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Selçuk İnan'dan kadroda 5 değişiklik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, son oynadıkları İstanbulspor maçının 11’ine göre Corendon Alanyaspor karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, son oynadıkları İstanbulspor maçının 11'ine göre Corendon Alanyaspor karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı.


Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, son oynadıkları İstanbulspor karşılaşmasının 11'ine göre Alanyaspor müsabakasında 5 değişikliğe gitti. Selçuk İnan; Bruma, Petretta, Mickeal Tirpan, Bersant Celina ve Koita'nın yerine Ryan Donk, Yasin, Aytaç Kara, Hajradinovic ve Ahmet Engin'e görev verdi.


Kasımpaşa, Alanyaspor maçına şu 11 ile başladı:


“Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Ryan Donk, Yasin Özcan, Hajradinovic, Aytaç Kara, Valentin Eysseric, Ahmet Engin, Ben Ouanes ve Mamadou Fall”

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