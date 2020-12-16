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Selçuk Şahin kulübede yer aldı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve sportif direktör yardımcısı Selçuk Şahin, Karacabey Belediyespor ile oynanan müsabakada yedek kulübesinde yer aldı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve sportif direktör yardımcısı Selçuk Şahin, Karacabey Belediyespor ile oynanan müsabakada yedek kulübesinde yer aldı.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu ve sportif direktör yardımcısı Selçuk Şahin yedek kulübesinde yer aldı. Teknik Direktör Erol Bulut'un yanında yer alan Şahin, kulübede 4. hakem ile iletişime geçen isim oldu.

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