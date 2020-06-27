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Selden etkilenen mahallelerde çalışmalar devam ediyor

Esenyurt Belediyesi, selden etkilenen mahallelerde detaylı temizlik ve onarım çalışmalarına devam ediyor.


Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Yol Bakım Onarım Şefliği ekipleri, bölgede yaşanan sel baskını sonrası zarar gören yolları onarıyor. Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Evde Temizlik Hizmetleri ekipleri ise, suların ve balçıkların tahliye edildiği evlerde detaylı temizlik çalışması yapıyor. Alanda selden etkilenen ailelere günde iki öğün sıcak yemek yardımı devam ediyor.

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