‘Selim Bey' ağır vasıta şoförlerinin kabinlerini yeniden tasarlıyor

Petrol Ofisi'nin ağır ticari araçlardaki seçkin motor yağı markası Maximus, mimar Selim Yuhay ile işbirliğine giderek ağır vasıta araçların şoför kabinlerini yeniden tasarlıyor. ‘Selim Yuhay ile Maximus Kabin' adlı programda her ay, Petrol Ofisi Maximus motor yağı kullanılan kamyon şoförlerinden birinin yaşam alanı olan kabinler, ünlü mimar tarafından yeni baştan tasarlanıyor.

İlk talihli, lojistiğin kahramanlarından Osman Erol

Programın ilk konuğu ise yıllarını yollara vermiş lojistik kahramanlarından Osman Erol oldu. Tecrübeli şoförün arkadaşları, eşi, kızı ve oğulları ile görüşen Selim Yuhay, onlardan beklentilerini, hayallerini, isteklerini öğrenerek ideal tasarımı oluşturdu ve uyguladı. Osman Erol'un 2001 model kamyonunda gerçekleştirilen tüm dönüşüm süreci, programın ilk bölümünde yer alıyor.

Yüzde 50'ye varan daha az eksiltme sağlıyor, tasarruf ve performansı destekliyor

Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarının öncü markalarından olan Petrol Ofisi, güç, güven ve performans isteyen zorluğu çok yüksek bir iş kolunda çalışan ağır vasıta şoförlerini ve ustalarını birer ‘Maximus Adam' olarak tanımlıyor. Petrol Ofisi Madeni Yağlar, dostlukları çok eskiye dayanan Maximus Adamları çok iyi tanıyor, yakından takip ediyor. Yaşadıkları zorlukları biliyor, anlıyor ve onlara ideal çözümler sunmayı amaçlıyor. Maximus ürün ailesi, işte bu bakış açısı ile; onların gücüne güç katmak, işlerini kolaylaştırmak, kazançlarını arttırmak için geliştirildi. Sektör standartlarına göre yüzde 50'ye varan daha az eksiltme sağlayan yeni formülüyle Maximus motor yağları, motora ideal koruma sağlamasının yanı sıra yakıt tasarrufu sunuyor ve işletme giderlerinde de düşüş sağlıyor.

Petrol Ofisi Madeni Yağlar, aynı bakış açısı ile ağır vasıta şoförlerinin hayatlarının büyük bölümünü geçirdikleri adeta ikinci evleri olan araç kabinlerini yenilemek, onlara daha konforlu, daha kullanışlı yaşam alanları sunmak üzere ‘Selim Yuhay ile Maximus Kabin' programını geliştirdi.

Başvuru şartı

‘Selim Yuhay ile Maximus Kabin' programına katılmak için kamyon ve çekici şoförlerinin, Maximus motor yağını aracında kullanırken çekilmiş bir fotoğrafı petrolofisimaximus sosyal medya hesabına göndermesi yeterli. Başvurular arasından her ay yapılacak çekilişle kazanan talihli şoförün araç kabininin iç tasarımı, baştan aşağı yeniliyor. Ekranların sevilen mimarı Selim Yuhay, şoför, ailesi ve arkadaşları ile görüşerek araç kabinini, estetik görünümün yanı sıra daha kullanışlı ve daha konforlu hale dönüştürüyor. Program, markanın sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.