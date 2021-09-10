Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra boşandı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve Futbolcu Gökhan Çıra, Beykoz Adliyesi'nde yaklaşık 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşandı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra boşanma kararı vermişti. Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, duruşma için Beykoz Adliyesine aynı lüks otomobil ile geldi. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra anlaşmalı olarak boşanırken, duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü.

Selin Ciğerci adliyeden çıktığı esnada, basın mensuplarının sorularına, ‘Herkes için hayırlı olsun' diye yanıt verdi. Adliyeden beraber çıkan Ciğerci ve Çıra farklı lüks otomobillere binerek adliyeden ayrıldı.