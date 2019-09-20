Selin Şekerci Red Bull sporcusu Grinchuk ile drift yaptı

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. yarışı Marmaris'te gerçekleşti. Dünyanın en iyi pilotlarının adeta tozu dumana kattığı yarışlara ünlü isim Selin Şekerci de izleyici olarak katıldı. Sevilen oyuncu Red Bull sporcusu Aleksandr Grinchuk'un drift gösteri sürüşünde co-pilot olarak yer aldı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Türkiye Rallisi'nin final podyumunda üç Red Bull sporcusu yer aldı. Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katıldığı organizasyonda, pilotlar sürüşlerini tamamladı. Etap için Marmaris'e gelen dünyaca ünlü pilotlar, yerli ve yabancı izleyicilerden ilgi gördü.

Ünlü isimlerin de izleyici olarak yer aldığı Dünya Ralli Şampiyonası'nda ünlü oyuncu Selin Şekerci, co-pilot koltuğuna oturarak yarış heyecanını bizzat deneyimledi. Sevilen oyuncu Red Bull sporcusu Aleksandr Grinchuk'un drift gösteri sürüşünde co-pilot olarak yer aldı. Şekerci, “En başta biraz korksam da hayatım boyunca tadamayacağım bir deneyim yaşadım. Araçtan inmek istemedim. Bundan sonra bana, ‘co-pilot Selin' diyeceksiniz. Adrenalin dolu bu yarışı yerinden izlemek inanılmazdı” diye konuştu.

Marmaris'te bitiş çizgisinden ilk sırada geçen isim ise Red Bull sporcusu Sebastien Ogier oldu. Marmaris'te düzenlenen kritik mücadeleyi izlemek için alanı dolduran sporseverler, pilotları uzun süre ayakta alkışladı. Sürücülerin etapta sergilediği performanslar çok beğeni topladı. Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı 3-6 Ekim tarihleri arasında Galler'de düzenlenecek.