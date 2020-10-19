Selma Çilek'ten sonbahar-kış sezonu için özel koleksiyon

Moda dünyasının başarılı tasarımcılarından Selma Çilek'in markan için hazırladığı SELMACILEK X BOYNER koleksiyonu raflarda yerini aldı.

Dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarının yanı sıra Türkiye'nin sevilen markalarını ve tasarım parçalarını kadınlar ile buluşturan Boyner, yeni bir iş birliğine imza attı. Moda tasarımcısı Selma Çilek'in Boyner'e özel hazırladığı SELMACILEK X BOYNER koleksiyonu markanın mağazalarında ve boyner.com.tr'de moda severlerle buluştu. Kendine güvenen, trendleri takip eden, sadeliği sevdiği kadar dikkat çekmeyi de isteyen kadınlara hitap eden yeni koleksiyonunun kazaklar, kabanlar, veganderi grubu, elbiseler, parkalar ve pantolonlar olmak üzere 60 parçadan oluştuğu belirtildi.

Verilen bilgiye göre, her kadının sonbahar-kış mevsiminde gardırobuna katmak istediği parçaları tasarım dokunuşları ile özel hale getiren yeni koleksiyon deri, hazır giyim ve dış giyim olarak 3 kategoriden oluşuyor. Tamamı vegan olan 15 parçadan oluşan deri ürünler zamansız stillere cevap verirken, Selma Çilek'in imzası haline gelen parkalar ve kabanlar da koleksiyonda güçlü bir şekilde yer alıyor. Hazır giyim kategorisinde ise birbiri ile kombinlenen ceket, bluz, pantolon ve eteklerin yanı sıra desenli elbiseler ile her ortamda dikkat çekecek kesimde elbiseler ön plana çıkıyor.

Yeni koleksiyonun, markanın Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş ve Rize'deki toplam 24 adet mağazasında ve e-ticaret sitesinde satışa sunulduğu belirtildi.