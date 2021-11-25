Selpak 50 yaşında

Temizlik kağıdı markası olarak doğan ve toplumda hijyen bilincinin oluşturulması için çalışan Selpak, yenilikçi kimliği ile 50'nci yaşını kutluyor.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin kağıt kategorisindeki faaliyetleri bundan 50 yıl önce Selpak markası ile Yalova'da kurulan özel sektör kağıt üretim tesisinde başladı. 1971'de 6 bin ton olan üretim kapasitesi, 2009'da açılan Manisa fabrikasının da gücü ve yapılan diğer yatırımlar ile bugün 180 bin tona ulaştı. Verilen bilgiye göre, kendi markası yanı sıra Solo, Silen, Servis ve Viva markaları ile halihazırda her 2 evden 1'inde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin kağıt markaları kullanılıyor.

Markanın 50'nci yılı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu'nun 40'lı yıllarda başlayan hikayesinin ilk büyük adımının, 1952 yılında kurulmuş, ülkemizin ilk modern endüstriyel ilaç fabrikası olduğunu, ikinci büyük adımın 1958'de kurulan seramik sağlık gereçleri fabrikası ile atıldığını, üçüncü büyük sanayi yatırımının ise temizlik kağıtları alanında faaliyet gösteren İpek Kağıt olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ülkemizin ve ihtiyaçlarının gelişimine paralel bu girişimler sayesinde Topluluğumuz da büyüdü. Sağlık, temizlik ve hijyen alanında sunduğumuz ürünlerle, ülkemizin önce kendi kendine yetme, ardından da rekabet ile dışa açılma çabasına ortak olduk. Bugün Topluluğumuzun temel mottosunu, ‘çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü olmak' olarak tanımlayabiliyorsak; bu, o yıllardan bu yana bu çizgide sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin bir sonucudur. İpek Kağıt'ta Genel Müdürlük görevi üstlenmiş biri olarak, bu hikâyede markamızın yerinin oldukça özel olduğunu söylemeliyim. Alışkanlıkları değiştiren en önemli markalarımızdan biri olan Selpak'ın yarım yüz yıllık yolculuğu, aslında nesilden nesile bir yolculuk. Hem Eczacıbaşı Ailesi için hem de markamızı tercih edenler ve tüm paydaşlarımız için.”

“Markamız, yarım yüzyıllık başarı hikâyesi, bir markanın paydaşları ile arasında kurduğu olağanüstü bağın en iyi örneklerinden biri”

Selpak'ın üreticisi Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin, Türkiye'deki en büyük Türk kişisel bakım şirketi olduğunu kaydeden Bülent Eczacıbaşı, “Kişisel bakım, rekabetin en çetin olduğu alanlardan biri. Zaman içinde ihtiyaçlar da beklentiler de değişiyor, artıyor. Araştırma, geliştirme ve inovasyon ile sürekli yenilenmek, paydaşlara en iyisini sunma yarışında ilk günkü heyecanı kaybetmemek gerekiyor. İlk kâğıt mendil, ilk yumuşak tuvalet kâğıdı, ilk peçete, küçük boy kâğıt havlu ve diğer pek çok yenilik Selpak sayesinde hayatlarımıza girdi. Öyle bir marka düşünün ki, rakip markalar bile sizin adınızla talep ediliyor. Markamızın yarım yüzyıllık başarı hikâyesinin, bir markanın paydaşları ile arasında kurduğu önemli bağa en iyi örneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Bugün markamız 50'nci yaşında, yenilikçi ve inovatif anlayışı ile sadece yerel ve bölgesel değil, aynı zamanda küresel bir marka olma yolculuğunu da sürdürüyor. Paydaşlarının ihtiyaçlarını öngörerek, sadece yeni ürünler ve hizmetlerle değil; aynı zamanda toplumsal yatırımlarıyla da daha çok insanın hayatına dokunuyor” dedi.

“Her 2 evden 1'inde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin kağıt markaları kullanılıyor”

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO'su Alp Günvaran, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin ev bakım, kişisel bakım, bebek bakım ve ev dışı kategorilerinde sunduğu ürünlerle hayatlara dokunduğunu belirterek şunları kaydetti; “Türkiye'de 2020 yılında 3,4 milyar TL'lik ciro hacmine sahip olan temizlik kağıtları pazarı, kişisel bakım sektörünün en büyük kategorisi. Şirketimizin Tüketim Ürünleri; Selpak, Solo, Silen, Servis ve Viva markaları ile Türkiye'de her 2 evden 1'inde yer alıyor. Pandemi sürecinde hijyen amaçlı temizlik ve kişisel bakım ürünleri çokça tüketildi. 2021 yılsonu itibariyle temizlik kağıtları pazarının yüzde 27 büyüyeceğini öngörüyoruz. Türkiye'de 1970'li yılların başında 20 gram olan temizlik kağıdı kullanımı, 2010'da kişi başı toplam 4,2 kg'a yükseldi. Bugün ise rakamlar Türkiye'de 6,5 kg seviyesinde. Yıllık hane penetrasyonu kağıt havluda yüzde 87, tuvalet kağıdında yüzde 89. Hijyen alışkanlıkları değiştiren Selpak, bu değişimde önemli bir rol oynuyor” dedi.

“Bugüne kadar üretilen Selpak kağıt uzunluğu dünyanın çevresini 9 bin 669 kez dolaşabilir”

Günvaran, Yalova ve Manisa'da iki temizlik kağıdı fabrikasında 180 bin ton üretim kapasitesine sahip olduklarını ve inovasyonu önceliklendirdiklerini belirterek şunları kaydetti: “Markamız bugün de Türkiye'nin ilk akla gelen, tüketici beklentilerini en iyi karşılayan ve tüketicilerin kendilerini en yakın hissettiği temizlik kağıdı markası. Bunun arkasında Selpak'ın inovasyona yaptığı yatırımın payı büyük. Her zaman en iyi silme performansını hedefleyen markamız; tuvalet kağıdında ve cep mendilde Türkiye'nin en yumuşak, kağıt havluda Türkiye'nin suya en dayanıklı ve en emici ürünlerine sahip. Düzenli tüketici araştırmaları ile ihtiyaç ve beklentileri öngörüyor, Ar-Ge Merkezimizde katma değer üreten bir yaklaşımla inovasyonu sürdürülebilirlikle entegre eden çalışmalar yapıyoruz. Markamızın 50 yılda ürettiği yaklaşık 1.3 milyon ton kağıdın uzunluğu, 9 bin 699 kez dünyanın çevresini dolaşmaya yetiyor.”

“10 yıl içinde uluslararası satışların toplam satışlarımız içindeki payını daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz”

1980'li yıllardan bu yana dünyanın farklı ülkelerine ihracat yaptıklarının altını çizen Günvaran, “Markamız, bugün 60'ı aşan ülkede milyonlarca tüketiciyle buluşuyor. Şu anda Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, Ukrayna ve Kazakistan'da yerleşik satış ekiplerimiz bulunuyor. Azerbaycan ve BAE'de Selpak markamız için lokal üretim yapıyoruz. Tüketici araştırmalarına göre farklı pazarlarda ‘premium - üst kalite' segmentte ilk akla gelen markayız. Uluslararası pazarlarda gelecekteki büyümemiz için önemli bir adım daha atarak, Fas'ta yatırım yapmaya karar verdik. Fas'ta kuracağımız bu yeni tesis, Eczacıbaşı Topluluğu'nun Afrika kıtasındaki ilk yatırımı olacak ve uluslararası büyüme hedefimize ulaşma çabalarımızda önemli bir yere sahip olacak. Önümüzdeki on yıl içinde uluslararası satışların toplam satışlarımız içindeki payını daha da yukarı çıkaracağız” dedi.

“Sürdürülebilirliği önceliklendirmeye devam ediyoruz”

Selpak'ın sürdürülebilirlik çalışmalarına da değinen Günvaran, “Sürdürülebilir Orman Yönetimi'ni destekliyor, kağıt ürünlerinin hammaddesi olan selülozun yüzde 100'ünü, sürdürülebilir orman yönetiminde uzman, bağımsız kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmış tedarikçilerden satın alıyoruz. Ülke çapında hijyen eğitimine verdiğimiz önemi ortaya koyan uzun soluklu projemiz ise 2002 yılında başlatılan ‘Selpak İlköğretim Okulları Kişisel Hijyen Eğitimi' projesidir. 19 yılda 65 ilde 8 bin 500 okulda 6 milyon 250 bin öğrenciye hijyen eğitimi verdik. 2011'de başlayan ‘Tuvalete Merhaba' projesiyle 6 ilde 350 binden fazla ebeveyne eğitim verilmesini sağladık, dijitalleşme ile beraber milyonlarca ebeveyne ulaştık. Önümüzdeki dönemde daha fazla çocuğun tuvalete ve hijyene merhaba demesini sağlamak üzere çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.