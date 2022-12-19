"Sema; Gerçek, Gölge, Gerçek Üstü" sergisi büyük ilgi gördü

Şeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde BUFOD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve fotoğraf sanatçısı Burak Şenbak'ın "Sema; Gerçek, Gölge, Gerçek Üstü" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Hz. Mevlâna 749. Vuslat Yıldönümü anma etkinlikleri çerçevesinde Kervansaray'da gerçekleşen fotoğraf serginin açılışını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Şahin, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Tuna, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, BUFOD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve fotoğraf sanatçısı Burak Şenbak, 118- E Lions Genel Yönetmeni Prof. Dr. Suphi Vehit, 118- E Lions 3.Bölge Başkanı ve Büyükçekmece Albatros Lions Kulübü Kurucu Başkanı Emine Ümit Aksoy, Büyükçekmece Albatros Lions Kulübü Dönem Başkanı Sevinç Demirel ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği Başkanı Hürriyet Akın gerçekleştirdi. Şeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde açılan "Sema; Gerçek, Gölge, Gerçek Üstü" fotoğraf sergisine Büyükçekmecelilerin katılımı yoğun oldu. Serginin açılışının ardından söyleşi ve semazen gösterisi gerçekleşti. Gösterilerin finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından Büyükçekmece Fotoğraf Derneği Başkanı Hürriyet Akın, BUFOD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve fotoğraf sanatçısı Burak Şenbak, 118- E Lions Genel Yönetmeni Prof. Dr. Suphi Vehit, 118- E Lions 3.Bölge Başkanı ve Büyükçekmece Albatros Lions Kulübü Kurucu Başkanı Emine Ümit Aksoy, Büyükçekmece Albatros Lions Kulübü Dönem Başkanı Sevinç Demirel'e çiçek takdim etti.

‘'Mevlana sonsuz, ucu bucağı olmayan bir ilim, bilim akademisidir''

Fotoğraf Sanatçısı Burak Şenbak'ın "Sema; Gerçek, Gölge, Gerçek Üstü" fotoğraf sergisinde konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Mevlana'nın bir felsefe ve ucu bucağı olmayan bir ilim olduğunu ifade ederek ‘'Mevlana sevmektir. Mevlana kendini bilmektir. Mevlana insandır. Mevlana sonsuz, ucu bucağı olmayan bir ilim, bilim akademisidir. Ruhu şad olsun. Emeğinize sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyorum‘' dedi.