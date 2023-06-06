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Semicenk, Muud'da en çok dinlenenler arasında yer aldı

Dijital müzik platformu Muud’un Mayıs’ta en çok dinlenenler listesi açıklandı.

Dijital müzik platformu Muud'un Mayıs'ta en çok dinlenenler listesi açıklandı. Yerli single listesinde rap müziğin sevilen ismi Semicenk'in Geri Dönemedim şarkısı zirvede yer alırken, yerli sanatçılar sıralamasında yine Semicenk ilk sıraya yerleşti. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise en çok Shakira dinlendi.



Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğenilen müzik platformu Muud'un mayısta en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri açıklandı. Platformda yerli single listesinde rap müziğin sevilen isimlerinden Semicenk'in Geri Dönemedim isimli şarkısı ilk sırada yer aldı.



Mayıs ayının vazgeçilmezi Semicenk


Son zamanlarda şarkılarıyla adından söz ettiren Semicenk yerli sanatçılar listesinin de lideri oldu. Türk pop müziğinin başarılı kadın seslerinden Simge'nin Ben Bazen albümü mayıs ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirveye yerleşti.



Yabancılarda şampiyon Shakira


Yabancı şarkılar kategorisinde Tom Odell'in geniş kitleler tarafından beğenisini kazanan Anohter Love parçası ilk sırada yer aldı. Mayıs ayında yabancı sanatçılar listesinde Shakira zirveye yerleşirken, yabancı albüm kategorisinde Rema'nın Rave & Roses Ultra albümü lider olarak kaydedildi.



En çok dinlenen yerli single'lar


Semicenk - Geri Dönemedim


Kerim Araz & Sevgim Yılmaz - Dayanamıyorum


Semicenk & Reynmen - Yana Yana


Simge - Aşkın Olayım


İrem Derici - Yaz Gülü


Hadise - Feryat


Eda Sakız & İrem Derici - Papatya


Aleyna Tilki - Başıma Belasın


Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok


Mabel Matiz – Fırtınadayım




En çok dinlenen yerli albümler


Simge - Ben Bazen


Mabel Matiz - Maya


Sinan Akçıl - Piyanist 3 [Next Generation]


Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1


Müslüm Gürses - Küskünüm


Madrigal - Neogazino


Merve Özbey - Devran


UZI - EL CHAVO


Çeitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen


cakal – Paradoks



En çok dinlenen yerli sanatçılar


Semicenk


Simge


İrem Derici


Kurtuluş Kuş & Burak Bulut


Mabel Matiz


KÖFN


Hadise


Hande Yener


Tarkan


Reynmen



En çok dinlenen yabancı albümler


Rema - Rave & Roses Ultra


Harry Styles - Harry's House


The Weeknd - The Highlights


Eminem - Curtain Call: The Hits [Deluxe Edition]


Miley Cyrus - Endless Summer Vacation


Tom Odell - Long Way Down (Deluxe)


Ellie Goulding - Higher Than Heaven [Deluxe]


Sam Smith - Gloria


ROSALÍA - MOTOMAMI


Imagine Dragons – Evolve



En çok dinlenen yabancı single'lar


Tom Odell - Another Love


Rema & Selena Gomez - Calm Down


Miley Cyrus - Flowers


Shakira - Acróstico [Solo Version]


Eminem - Mockingbird


LP - Lost on You


Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT


Sam Smith & Kim Petras - Unholy


The Weeknd - Blinding Lights


Ellie Goulding - Like A Saviour



En çok dinlenen yabancı sanatçılar


Shakira


Eminem


The Weeknd


Rihanna


Metallica


Taylor Swift


Imagine Dragons


Miley Cyrus


Tom Odell


Harry Styles

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