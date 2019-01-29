İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Semih Kaya ilk kez 11 oynadı

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı eski futbolcusu Semih Kaya, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11’de Boluspor karşısında çıktı.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı eski futbolcusu Semih Kaya, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11'de Boluspor karşısında çıktı.


Galatasaray'ın yeni transferi Semih Kaya, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçında ligde deplasmandaki Göztepe karşısında çıktı. Semih, takımla ilk kez 11'de ise kupadaki Boluspor müsabakasında oynadı. Teknik Direktör Fatih Terim'in 11'de görevlendirdiği 27 yaşındaki futbolcuyu 90 dakikada da oyundan çıkarmadı. Başarılı defans oyuncusu Boluspor karşısında gösterdiği performansla hazır olduğunun sinyallerini verdi.


Semih Kaya maç sonunda ortaya geçerek taraftarlara üçlü çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.