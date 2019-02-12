Semih Özsoy: "Bu çalınan düdükler öyle sıradan düdükler değil"

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, hakem kararlarını eleştirerek, "Bu çalınan düdükler öyle sıradan düdükler değil. Bu böyle gitmez. İnanın Anadolu'dan bir daha şampiyon çıkmaz" dedi.

Semih Özsoy, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Özsoy, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Yusuf Namoğlu'nun yerine Kuddusi Müftüoğlu'nun getirileceğini iddia etti. Zor bir süreç yaşadıklarını ifade eden Özsoy, "Camianın büyüklüğüyle, el birliğiyle bunları atlatacağız. Hem içeride hem dışarıda mücadele ediyoruz. İçeride borçların yapılandırılması bizim belimizi büken durumlardan biri. Kolay olmayacağını biliyorduk ancak bu kadarını beklemiyorduk. İçeride faktoring şirketlerine olan borçlar bizi zorluyor. Gayrimenkullerin devlet ile olan kısımlarıyla ilgili olarak çok büyük yol kat edildi. Sonuçlarını inşallah göreceğiz ama bugünden yarına olmaz" diye konuştu.

"Ben de taraftar olsam bizi eleştirirdim"

Bu sezon futbolda yaşanan başarısızlığın bazı süreçleri etkilediğini dile getiren Özsoy, "İnşallah atlatacağız. Ben de taraftar olsam bizi eleştirirdim, benim çocuklarım da beni eleştiriyor ama bizim bir söylem tarzımız var. Bizim iki yüzümüz yok. Galibiyetimizde aynı, mağlubiyette aynı konuşuyoruz. İçimiz acıyor mağlubiyetten sonra. Fenerbahçeli yorgun, bıkkın, dertli... Zaten patlamak için bir ateşe bakıyorlar ama biz yangına körükle gitmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Masaya elimizi vurmuyorsak..."

Semih Özsoy, artık yönetim olarak her deplasmana gittiklerini vurgulayarak, "10-12 yöneticiyle oralardayız. Trabzon dahil birçok deplasmana gittik. Taraftarlarımız da artık deplasmanlarda rahat bilet bulup, şehirlerde rahat gezebiliyorlar. Taraftarımız deplasmana gidince sıkıntı yaşardı, artık gittiğimiz yerde saygı görüyorlar. Kavga etmeden de mücadele edilebilir. Masaya elimizi vurmuyorsak her şeyi kabul edeceğiz anlamı çıkmaz" ifadelerini kullandı.

"Cocu bizimle uyuşmadı"

Sarı-lacivertli yönetici, takımın kötü sonuçlar almasına rağmen seyirci ortalamasına dikkat çekerek, "Biz İngiltere'de gıpta ile baktığımız şeyi şu anda Fenerbahçe'de yaşıyoruz. Futbol takımının aldığı sonuçlar ortada ancak her maçımızı 35-40 bin kişiye oynuyoruz. Ali Koç, stattan fotoğraf çektirmekten çıkamıyor. Biz gücümüzü buradan alıyoruz. Performans olarak bizi yanıltan futbolcular oldu. Cocu'yu getirirken Barcelona Başkanı ile yaptığımız toplantıda son kalan iki hocadan biriydi. Belki de Barcelona'ya gidecekti ama bizimle uyuşmadı. Aykut Kocaman ile ilgili o günkü kararımızın doğru olduğunu düşünüyorum. Takımda bir kan değişikliğine gidilmesi gerektiğini düşündük" açıklamasını yaptı.

"Kulüpler Birliği açıklamasının ne kadar doğru olduğunu gördük"

VAR sistemi ile ilgili son dönemde yaşanan eleştirileri de değerlendiren Özsoy, "Teknolojiyi bomba yapmaya da kullanabilirsiniz, ilaç bulmaya da ama burada anladığım kadarıyla VAR'ı biraz daha kendi menfaatleri için kullanıyorlar. Bir düdük gelir, bir düdük gider. Düdükle işimiz yok. Sistemi sorgulamak lazım. Biz bağırmıyoruz ama sessizliğimiz acizlik olarak algılanmamalı. Fenerbahçe'nin hedefi o düdüğü teslim edenler ve onları oraya getirenlerdir. Kulüpler Birliği açıklamasının ne kadar doğru olduğunu gördük. Düdük astıranların o günden sonra aleyhine düdük çalınmadı. Düdüğü astıracaksın, içerideki adamına iş yaptıracaksın ve hata görmeyeceksin. Fenerbahçe'yi sistemin dışına atmak isteyen bir yapı var ama bunu düşünenler boşa kürek çeker" dedi.

"Yusuf Namoğlu gidici"

Özsoy, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Malatya maçında Hasan Ali'ye verilen sarı kart, ceza alsın diye kovalanan ve bu yüzden verilen kart. Mehmet Topal'ın Göztepe maçında gördüğü kart da öyle. Tolgay'ın ikinci sarısı herhalde otobüste verilmiştir. MHK'nin gitmesi bizi kesmez, şimdiden anladığımız kadarıyla Yusuf Namoğlu gidici, o tablo ortada. Bize mal etmesinler. Yerine getirecekleri insanı ısıtmaya başlamışlar. Adı geçiyor: Kuddusi Müftüoğlu."

"Biz yapının ve sistemin değişmesini istiyoruz"

Dertlerinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile olduğunu vurgulayan Özsoy, "Kimle konuşursak herkes 'Yıldırım Demirören TFF'ye bakmıyor, başkası bakıyor' diyor. O zaman TFF'ye bakan birisi gelsin. Demirören, TFF'ye bakıyorsa ve biz bunu yanlış biliyorsak o zaman durum daha da vahim. Biz yapının ve sistemin değişmesini istiyoruz. 'Federasyonda Fenerbahçeliler yok mu?' diye kızıyorlar bize. Var. Servet Yardımcı ve Nihat Abi var. Ama onlar da bizim gibi doğru yaparak yanlış yapıyorlar. Biz onlara demiyoruz ki transfer görüşmesine girin! Biz Fenerbahçe'yi TFF'deki Cengiz Zülfikaroğlu'na, Şeref Yalçın'a yedirmeyiz. Bu kadar netiz, duruşumuz bu" diye konuştu.

"Anadolu'dan bir daha şampiyon çıkmaz"

Özsoy, hakem hatalarına da tepki göstererek sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakemler her şeyi gösteriyor. Siz adamın gözünün içine bakarsanız küfür ettiğini görürsünüz. İki tane küfür edeni de bakmazsanız görmezsiniz. Bunlar bizi ürkütüyor. Şimdi de Victor Moses ısıtılıyor. 2-3 maça ceza sınırına gelir o da! Seversiniz, sevmezsiniz ama eski hakemler var (Ahmet Çakar, Erman Toroğlu), üslubunu seversiniz, sevmezsiniz ama bu isimler, hakemlik dönemlerinde çiğ yemedikleri için karınları ağırmıyor. O isimler göreve gelsin demiyoruz ama bizim şu anda istediğimiz de budur. Bu çalınan düdükler öyle sıradan düdükler değil. Bu böyle gitmez. İnanın Anadolu'dan bir daha şampiyon çıkmaz."