Şems Trio, en sevilen Anadolu ezgilerini Sultangazililer için seslendirdi

Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Sultangazi'ye konuk olan Şems Trio keyifli bir konser düzenledi. En sevilen Anadolu ezgilerini seslendiren sanatçılara Sultangazililer de sık sık eşlik etti.

Sultangazi Belediyesi, birbirinden ilgi çekici etkinlikleriyle ilçe sakinlerini kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Dolu dolu devam eden Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında birçok atölye, tiyatro gösterisi, söyleşi ve seminere imza atan belediyenin bu etkinlikleri vatandaşlardan da ilgi görüyor. Sezon kapsamında Sultangazi'ye konuk olan Şems Trio da, dinleyenlere keyifli anlar yaşatan bir konserle en sevilen Anadolu ezgilerini seslendirdi. Konsere Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Baştan sona oldukça keyifli geçen konserde Sultangazililer, Anadolu kokulu ezgilere coşkuyla eşlik etti. Konser sırasında ara ara dinleyicilerle sohbet eden sanatçılar da, “Şu ana kadar düzenlediğimiz konserler arasında en yüksek enerjiyi sizlerden aldık. Teşekkür ederiz.” dediler.